Paris kan være på vei mot ny nedstenging

utenriks

Sykehusene begynner å fylles opp, og i helga ble pasienter fraktet med egne fly til sykehus med høyere kapasitet i andre regioner.

– Situasjonen er komplisert, anspent og i ferd med å forverre seg i Paris-regionen, sa Frankrikes folkehelsedirektør Jerome Salomon til den franske TV-stasjonen BFM søndag.

– Vi vil stenge ned hvis det blir nødvendig, sa han, og la til at et portforbud fra kl. 18 ikke er nok for å få bukt med smittespredningen.

Antallet koronatilfeller i Frankrike har nå overskredet fire millioner, og det er registrert 90.376 koronadødsfall, ifølge Johns Hopkins-universitetet.

(©NTB)