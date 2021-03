Sikkerhetsrådet ber alle leiesoldater forlate Libya

utenriks

I en uttalelse hilser også Sikkerhetsrådets 15 medlemsland den siste tids utvikling i Libya velkommen. Onsdag godkjente nasjonalforsamlingen i Libya en midlertidig regjering som skal lede den krigsherjede nordafrikanske nasjonen fram til valget i desember.

Sikkerhetsrådet ber om at alle parter sørger for en fredelig maktovertakelse for den midlertidige regjeringen ledet av statsminister Abdul Hamid Dbeibah.

Den midlertidige regjeringen vil måtte håndtere mange av landets utfordringer, fra økonomisk krise til økende arbeidsledighet og å gjenreise offentlige tjenester. En annen viktig oppgave for den nye administrasjonen er å sikre at rundt 20.000 leiesoldater og utenlandske krigere forlater landet.

FN ber også om at alle parter overholder organisasjonens våpenembargo av Libya. Den har blitt brutt en rekke ganger, ifølge eksperter som overvåker forbudet.

(©NTB)