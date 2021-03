Usikkerhet om USAs eksportpolitikk kan forsinke Johnson & Johnson-vaksinen

utenriks

Den belgisk-amerikanske vaksinen påvirkes av amerikanske eksportregler. For å unngå eksporthindre vil selskapet tappe og klargjøre dosene utenfor USA for å sikre leveransene, og DPAs kilder sier at dette fører til forsinkelser.

EU har tidligere fått forsikringer fra Washington om at forsendelser til Europa vil slippe gjennom, men EU-kilder sier nå at det ikke er klart om disse løftene fortsatt gjelder. En talsperson for Det hvite hus sier det ikke er noe eksportforbud, men at amerikanske borgere prioriteres.

Siden vaksinen bare krever én dose for å være effektiv, har den potensial til å øke vaksinasjonstakten kraftig. Den omtales gjerne som Janssen-vaksinen etter det belgiske selskapet som har stått for utviklingen.

Johnson & Johnson er også i gang med å sette opp produksjon hos partnere i Frankrike, Italia og Spania, slik at vaksinen kan produseres i Europa.

Dialog med EU

I en kommentar til saken fredag kveld sier Helse- og omsorgsdepartementet at de forventer at selskapet leverer vaksiner til Europa som avtalt, og at de er i fortløpende dialog med EU om saken.

– Selskapet har selv uttalt at de skal kunne levere vaksiner til EU/EØS-landene fra og med april, sier statssekretær Saliba Andreas Korkunc til NTB, og føyer til at leveranser fra Janssen vil ha stor betydning for framdriften i det norske vaksinasjonsprogrammet.

Norge venter 900.000 doser i andre kvartal, men når disse kommer er det så langt ikke kommet sikre opplysninger om. Det vil få store konsekvenser for den norske vaksineringsfremdriften om disse dosene kommer jevnt og trutt fra april eller seint i andre kvartal.

I sin prognose for vaksineleveranser skriver Folkhälsomyndigheten i Sverige at de regner med å få levert 229.000 doser av vaksinen i april.

– Vi kan tidligst vente leveringer i midten av eller slutten av april, sier Tysklands helseminister Jens Spahn.

Grønt lys fra WHO

Vaksinen fikk fredag også en nødgodkjennelse av Verdens helseorganisasjon. Det gjør at vaksinen kan gis gjennom Covax-samarbeidet, som distribuerer vaksiner til fattige land.

– Når nye vaksiner blir tilgjengelige, må vi sørge for at de blir del av den globale løsningen, og ikke en ny grunn til at noen land og folk blir etterlatt, sier WHO-sjef Tedros Ghebreyesus.

Kliniske tester har vist at den nye vaksinen kan være opptil 72 prosent effektiv, skriver New York Times. Ifølge det norske Legemiddelverket viser studier at den er minst 67 prosent effektiv.

Beskytter mot muterte virus

En annen studie, som er gjort i land på tre kontinenter, viser at vaksinen er 85 prosent effektiv i å beskytte mot alvorlig sykdom, sykehusinnleggelse og død. Vaksinebeskyttelsen var god også i land som Sør-Afrika, der muterte virus herjer.

– Beskyttelsen ser ut til å være god i alle aldersgrupper som var med i studien, og hos dem som hadde underliggende sykdommer som for eksempel høyt blodtrykk, diabetes, hjertesykdom, astma/KOLS, overvekt og velregulert hiv-infeksjon, skriver Legemiddelverket i sin analyse.

Legemiddelverket påpeker at det er ingen eller begrensede data om hvor effektiv vaksinen er for barn og unge under 18. Det samme gjelder eldre over 75 år, men vaksinen antas å beskytte også denne aldersgruppen.

