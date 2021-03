Biden vil åpne for vaksinering av alle amerikanere innen 1. mai

utenriks

– Han vil kreve at alle delstater seneste innen 1. mai tilbyr vaksinen til alle amerikanere, opplyser kilder i regjeringen.

Biden taler til det amerikanske folk klokken 19.30 lokal tid, på ettårsdagen for nedstengningen i USA. Han kommer til å bruke talen til å kunngjøre tiltaket, ifølge kildene.

Han kommer også til å si at det er en god mulighet for at innbyggere kan samles i mindre grupper innen USAs nasjonaldag 4. juli.

Biden er i tillegg ventet å legge vekt på at «kampen langt fra er over», men at landet kommer til å være mye bedre stilt innen nasjonaldagen dersom amerikanerne bruker munnbind, følger rådene fra helsemyndighetene og sier ja til vaksine.

