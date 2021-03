Minst seks EU-land stanser bruk av AstraZeneca-vaksine etter mulig alvorlig bivirkning

utenriks

Hvorvidt blodproppene og det ene dødsfallet skyldes koronavaksinen, er ikke klart.

Nyheten førte torsdag formiddag til at det norske Legemiddelverket innkalte til hastemøte, og til at både Bergen, Stavanger og Trondheim satte bruken av AstraZeneca-vaksinen på vent.

Det danske legemiddelverket har bekreftet i en pressemelding at fem land har fulgt samme linje som Danmark.

De andre landene er Østerrike, Estland, Litauen, Latvia og Luxembourg, skrev Euronews onsdag kveld.

– Det er for tidlig å konkludere med om det er en sammenheng mellom dødsfallet og vaksinen. Dette skal undersøkes grundig, skriver Danmarks helseminister Magnus Heunicke på Twitter.

– Pasientsikkerhet viktigst

AstraZeneca, som har utviklet vaksinen i samarbeid med Oxford-universitetet, ønsker ikke å kommentere enkeltsaker, men opplyser at er klar over at det undersøkes en mulig sammenheng mellom selskapets vaksiner og blodpropper.

Legemiddelgiganten understreker at det har pasientsikkerhet som høyeste prioritet.

– Vaksinens sikkerhet er grundig undersøkt i fase 3-studier, og fagfellevurdert data bekrefter at vaksinen generelt tolereres godt, skriver det svensk-britiske selskapet i en kommentar til nyhetsbyrået Ritzau torsdag.

Det europeiske legemiddeltilsyn (EMA) opplyser at det foreløpig ikke er noe som tyder på at det er flere blodpropper blant personer som er vaksinert, enn befolkningen generelt.

I Danmark er det rapportert om ett dødsfall kort tid etter at personen ble vaksinert med AstraZenecas vaksine. Fram til nå har 142.102 personer i Danmark fått den første av to doser med vaksinen.

Ønsker overblikk

Danmarks statsminister Mette Frederiksen sier at vaksinen er satt på vent i to uker til myndighetene har skaffet seg overblikk over bivirkningene.

– Selvfølgelig er det vondt å få en slik nyhet, men først og fremst er det riktig å undersøke saken, når det er risiko forbundet med en vaksine, sier statsministeren.

Hun sier det er for tidlig på konkludere om betydningen av de dårlige nyhetene. Det er landets helsedirektorat som har opplyst om de alvorlige tilfellene av blodpropp. Frederiksen henviser til helsemyndighetene for nærmere opplysninger.

I en rekke land ble AstraZenecas vaksine først ikke anbefalt til personer over 65 år fordi det fantes for få studier på aldersgruppen, men nye og lovende studier førte nylig til at først Sverige og Tyskland anbefalte den også til de eldste. Det samme gjorde Danmark for en knapp uke siden, og tirsdag denne uken fulgte norske helsemyndigheter etter.

(©NTB)