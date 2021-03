Biden og Leyen tar pause i tollstriden

utenriks

Inntil videre innstilles innkrevingen i fire måneder. Det opplyser EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen fredag etter at hun hadde sin første samtale med USAs president Joe Biden.

– Dette er glimrende nyheter for næringsliv og industri på begge sider av Atlanteren, og et svært positivt signal for vårt økonomiske samarbeid i de kommende årene, sier von der Leyen.

Den mangeårige tollkonflikten har bakgrunn i statlige subsidier til verdens to største flyprodusenter, Boeing og Airbus.

Vin og hvete rammet

Både USA og EU har vunnet fram i Verdens handelsorganisasjon (WTO), som har gitt grønt lys til å innføre straffetoll på andre produkter for å kompensere for subsidiene.

De amerikanske tollsatsene på europeiske varer har beløpt seg til rekordhøye 64 milliarder kroner. I tillegg til 15 prosent toll på Airbus-fly, har varer som vin, ost og olivenolje blitt gjenstand for ekstratoll.

EU har på sin side innført ekstratoll verdt 34 milliarder kroner på Boeing-fly og jordbruksprodukter som hvete og tobakk, samt alkohol og sjokolade.

Biden vil reparere

Biden har inntil nå opprettholdt tollsatsene som forgjengeren Donald Trump innførte. I samtalen med von der Leyen lovet han å «reparere og gjenopplive» forbindelsene med EU, opplyser Det hvite hus.

De to er enige om å jobbe for å løse de langvarige disputtene i WTO.

Von der Leyen sier hun håper den midlertidige stansen bærer bud om en «ny start».

– Det er begynnelsen på et godt personlig partnerskap, sier von der Leyen.

Helsetoppmøte

Hun forteller at hun inviterte Biden til et globalt helsetoppmøte i Roma 21. mai. Der er målet å samordne kampen mot koronaviruset, en felles fiende som har krevd til sammen over én million menneskeliv i USA og EU.

Torsdag ble også USA og Storbritannia, som huser en Airbus-fabrikk og var med i EU da tollstriden startet, enige om å innstille innkrevingen av straffetoll i fire måneder.

16 år

Konflikten om statsstøtte til de to flyprodusentene har pågått i 16 år. Frontene ble ytterligere tilspisset under president Donald Trump.

WTO konkluderte i 2019 med at EU har gitt ulovlige subsidier til Airbus. I november i fjor fikk EU grønt lys av WTO til å innføre ekstratoll på amerikanske varer som svar på USAs subsidier til Boeing.

WTOs Boeing-kjennelse gjaldt skattefritak i delstaten Washington, der Boeing i sin tid hadde sitt hovedkvarter, skriver nyhetsbyrået AP. Etter WTOs beslutning har delstaten opphevet skattelettelsene. EUs klage er dermed foreldet, mener amerikanske tjenestemenn.

