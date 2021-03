Tsunamibølger observert etter jordskjelv

utenriks

Kystområder i New Zealand, Ny-Caledonia og Vanuatu har fått evakueringsordre etter at tsunamibølger er observert etter de kraftige jordskjelvene ved New Zealand.

Tsunamivarslingen på Hawaii melder at tsunamibølger har blitt observert, og at målere har fanget opp bølger nær Tongas hovedstad Nuku'alofa på omtrent tre centimeter.

Men tsunamibølger vokser seg større når de forflytter seg over havet, og senteret advarer om at enkelte kystområder, blant dem Vanuatu og Ny-Caledonia, kan bli truffet av opptil tre meter høye bølger etter de tre store jordskjelvene.

(©NTB)