Italia stanset 250.000 AstraZeneca-vaksiner på vei til Australia

AstraZeneca-vaksinene som var produsert på en fabrikk i Italia, skulle etter planen eksporteres til Australia. Italienske myndigheter beordret med EU-kommisjonens samtykke stans i forsendelsen, opplyser ikke navngitte kilder til Financial Times torsdag.

Verken AstraZeneca eller EU-kommisjonen vil kommentere saken, men også nyhetsbyråene DPA, AFP og AP får opplysningene bekreftet av sine kilder.

EU-kommisjonen har kraftig kritisert britisk-svenske AstraZeneca for ikke å ha levert så mange koronavaksiner som lovet til unionen.

EU etablerte i slutten av januar et register for å få muligheten til å stanse eksport av koronavaksiner.

Omstridt

EU-allierte protesterte mot eksportkontrollen, og blokkeringen av en kvart million doser av AstraZeneca-vaksinen er kontroversielt.

Registeret blir etablert etter en konflikt mellom EU og AstraZeneca om tilgang til vaksiner produsert ved anlegg utenfor EU. Det gir EU innsyn i om legemiddelselskaper planlegger å eksportere vaksiner som er produsert ved anlegg i EU-landene, til land utenfor unionen.

Mekanismen gjør at nasjonale myndigheter, i konsultasjon med EU-kommisjonen, kan stanse forsendelser som er på vei ut av EU. Forutsetningen er at EU mener at et selskap ikke har innfridd sine avtaleforpliktelser.

Halvert prognose

Eksportregisteret ble opprettet med bakgrunn i mistanker om at vaksiner produsert i EU ble solgt til land utenfor unionen.

Til forskjell fra andre produsenter, som Pfizer/Biontech og Moderna, har AstraZeneca, som utviklet sin koronavaksine sammen med det britiske Oxford-universitetet, ennå ikke levert de dosene de har lovet i EU og Norge.

Selskapet halverte prognosen for leveranser i første kvartal fra 80 til 40 millioner doser, noe AstraZeneca begrunner med tekniske produksjonsutfordringer.

Store investeringer

Hittil har EU bare vaksinert 8 prosent av sin befolkning, men sier målet fortsatt er å vaksinere 70 prosent av befolkningen innen sommeren er over. Til sammenligning har for eksempel Storbritannia så langt vaksinert over 30 prosent, mens Australia er i startfasen av sin vaksinasjonskampanje.

EU har det siste året investert tungt i utvikling og produksjon av koronavaksiner. Unionen har signert avtaler om leveranser av seks ulike vaksiner – til sammen over 2 milliarder doser til rundt 450 millioner innbyggere.

Opptil 400 millioner av vaksinedosene er bestilt fra AstraZeneca.

