utenriks

Fire ble drept under en demonstrasjon i Sagaing-regionen, mens to andre ble drept i landets nest største by Mandalay, ifølge leger.

Sikkerhetsstyrkene har slått hardt ned på de store demonstrasjonene som har oppstått etter at juntaen kuppet makten 1. februar, og det ble i helgen utplassert store styrker i landets største byer.

Ifølge FN ble minst 18 demonstranter drept i landet søndag.

(©NTB)