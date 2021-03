Seks journalister siktet i Myanmar

utenriks

Blant dem er AP-fotografen Thein Zaw, som ble pågrepet da han dekte en demonstrasjon i Myanmars største by Yangon lørdag.

Thein Zaws advokat sier at de seks er pågrepet og siktet etter en lov mot å «forårsake frykt, spre falske nyheter eller å agitere, direkte eller indirekte, mot en regjeringsansatt». Juntaen endret lovverket i februar, slik at strafferammen ble økt fra to år i fengsel til tre år.

Ifølge den Thailand-baserte menneskerettighetsgruppen AAPP har 34 journalister blitt pågrepet siden kuppet, og 15 av disse er blitt løslatt.

