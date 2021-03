Netanyahu anklager ICC for antisemittisme

utenriks

Mens palestinske myndigheter roser Den internasjonale straffedomstolen (ICC) for å ha innledet etterforskning, sier Netanyahu at Israel «har kommet under angrep».

I en uttalelse onsdag hyller han også israelske soldater for «heltemodige og moralske handlinger».

ICCs beslutning utgjør «essensen i antisemittisme», sier han ifølge avisen Haaretz.

Israels utenriksminister Gabi Ashkenazi langer også ut mot beslutningen, og sier at det er en handling preget av «moralsk og juridisk konkurs».

Palestinske myndigheter er på sin side svært fornøyd.

– Forbrytelsene som er begått av den israelske okkupasjonens ledere mot det palestinske folk, og som pågår fortsatt, systematisk og omfattende, gjør at etterforskningen er nødvendig og at den haster, sier utenriksminister Riyad Al-Maliki.

ICC-aktor Fatou Bensouda fastslo tidligere onsdag at domstolen vil etterforske forbrytelser som angivelig er begått i Palestina siden 13. juni 2014, og hun lovet at etterforskningen skal utføres på «uavhengig, upartisk og objektivt» vis.

Både israelere og palestinere risikerer å bli etterforsket.

(©NTB)