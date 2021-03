ICC starter etterforskning av situasjonen i Palestina

utenriks

– I dag bekrefter jeg at aktoratet i Den internasjonale straffedomstolen innleder en etterforskning når det gjelder situasjonen i Palestina, sier aktor Fatou Bensouda i en uttalelse onsdag.

ICC slo i februar fast at domstolen har rett til å behandle saker i de palestinske områdene.

Både Israel og USA reagerte da på avgjørelsen. Ingen av landene er medlemmer av ICC, mens palestinerne ble medlem av domstolen i 2015.

Gazakrigen

Bensouda har tidligere sagt at det er rimelig grunn til å tro at det under krigen på Gazastripen i 2014 ble begått forbrytelser både av det israelske forsvaret, israelske myndigheter, palestinske Hamas og væpnede palestinske grupper.

– Etterforskningen vil omfatte forbrytelser innenfor domstolens jurisdiksjon som hevdes å ha blitt begått i situasjonen fra 13. juni 2014, sier Bentsouda onsdag.

Gazakrigen varte fra 13. juni til 26. august.

Palestinske myndigheter har bedt domstolen om å etterforske det de mener er israelske krigsforbrytelser, samt den folkerettsstridige bosetningspolitikken i okkuperte palestinske områder.

Israel avviser

Allerede i 2019 sa Bensouda at det var rimelig grunn til å etterforske Israel for krigsforbrytelser på Vestbredden og Gazastripen, men hun ba retten avgjøre om det var innenfor ICCs jurisdiksjon. Granskningen hadde da vart i fem år.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har tidligere kalt ICC for et politisk tribunal. Han avviser anklagene om at Israel har begått lovbrudd i de palestinske områdene.

Også Biden-administrasjonen har kritisert ICCs konklusjon om at domstolen kan etterforske saker som involverer israelske soldater ettersom Israel ikke er medlem av domstolen.

– Vi er alvorlig bekymret for ICCs forsøk på å utøve jurisdiksjon over israelsk personell. Vi har alltid ment at rettens myndighet kun skal gjelde de landene som godtar det, eller der FNs sikkerhetsråd vedtar det, sa Ned Price, en talsperson for utenriksdepartementet, i februar.