Over 50 millioner vaksinert i USA

Så langt har USA satt rundt 76 millioner doser. Over 25 millioner mennesker har fått begge dosene som trengs for å være fullvaksinert, viste tall som Centers for Disease Control and Prevention (CDC) la fram mandag.

Siden desember har folk som har takket ja til vaksine, enten fått vaksinen fra Pfizer og Biontech, eller fra Moderna. Begge krever to doser.

Tirsdag denne uken starter USA vaksinering med en tredje vaksine som fikk godkjenning lørdag. Denne er fra Johnson & Johnson og det trengs kun én dose av den.

