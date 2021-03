Japan ber Kina holde anal koronasjekk unna japanere

utenriks

Den japanske henvendelsen fremmes etter meldinger om at amerikansk diplomatisk personell i Kina har klaget over å ha blitt utsatt for de inngripende testene. Kina har avvist påstandene.

Kina kunngjorde i forrige måned at analtesting kan være mer effektivt enn den vanlige testingen som foretas i nese og munn, begrunnet med at viruset kan oppholde seg lenger i fordøyelsessystemet.

Men den japanske regjeringens talsmann Katsunobu Kato sa mandag kveld at Tokyo nå har fremmet en formell anmodning via Japans ambassade i Beijing om at tilreisende fra Japan må unntas fra analtesting.

– Noen japanere har gitt uttrykk for at testene kan fremkalle betydelig psykologisk ubehag, påpeker Kato, som legger til at det ikke foreligger informasjon om at andre land bruker analmetoden. Kina så langt ikke har svart på henvendelsen fra Japan.

På spørsmål fra mediene svarer det kinesiske utenriksdepartementets talsmann Wang Wenbin at analmetoden er basert på vitenskap.

