Første Covax-vaksiner satt i Afrika

Akufo-Addo og hans kone fikk AstraZeneca-vaksinen på direktesendt TV mens en talsmann for presidenten fikk den første vaksinen i nabolandet Elfenbenskysten.

Akufa-Addo sier det er viktig at han viser befolkningen at vaksinen er trygg ved å ta den selv.

– Dette er en historisk dag i den globale kampen mot covid-19. Dagens vaksinasjoner i Elfenbenskysten og Ghana er blant de første som er levert gjennom Covax, som vil beskytte mange hundre millioner av dem som er mest utsatt for covid-19, uavhengig av hvor deer i verden, sier direktøren for vaksineinitiativet Cepi, Richard Hatchett.

Elfenbenskysten har fått 504.000 doser, mens Ghana har fått 600.000 og starter vaksineringen umiddelbart.

Det globale Covax-opplegget skal sikre at fattige land også får vaksiner mot viruset. Over 11 millioner vaksinedoser ventes levert i løpet av kommende uke, og Covax tar sikte på å levere 2 milliarder doser i løpet av året til 142 land.

Verdens rike land har kapret mesteparten av vaksinene som er produsert hittil for seg selv, selv om Verdens helseorganisasjon WHO har gjort det klart at den globale krisen ikke er over før befolkningen i fattige land også er vaksinert.

