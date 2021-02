Johnson & Johnson-vaksinen godkjent i USA – vaksinasjonen starter om få dager

utenriks

Det er den tredje vaksinen som får nødgodkjenning i USA etter at Pfizers og Modernas vaksine ble godkjent for bruk i desember.

– Godkjenningen av denne vaksinen øker tilgjengeligheten av vaksiner, som er den beste medisinske forebyggingsmetoden for covid-19 for å hjelpe oss i kampen mot denne pandemien, som har krevd over en halv million menneskeliv i USA, skriver FDA i en uttalelse.

Fredag ga FDAs rådgivere Johnson & Johnson-vaksinen grønt lys, og fem millioner doser kan være klar så tidlig som mandag, ifølge nyhetsbyrået AP. Johnson & Johnson har kunngjort at selskapet vil levere 20 millioner doser til USA innen slutten av mars og 100 millioner innen sommeren.

– Dataene viser at vaksinens kjente og potensielle fordeler oppveier den kjente og potensielle risikoen, skriver FDA om vaksinen som skal gis til personer over 18 år.

Biden gleder seg, men advarer

USAs president Joe Biden er glad for å høre at nok en vaksine mot covid-19 er godkjent, men han advarer om at kampen mot pandemien fortsatt ikke er vunnet.

– Dette er spennende nyheter for amerikanere og en oppmuntrende utvikling i arbeidet med å få slutt på denne krisen, sier Biden i en uttalelse.

– Men vi kan ikke senke guarden eller gå ut fra at seier er uunngåelig, advarer han.

Over 510.000 amerikanere har mistet livet i koronapandemien, og 28,5 millioner har blitt smittet, ifølge oversikten til Johns Hopkins-universitetet.

Antall sykehusinnleggelser knyttet til covid-19 er på vei ned. Per 27. februar er i underkant av 49.000 koronapasienter innlagt. Til sammenligning var over 132.000 innlagt da landet nådde innleggelsestoppen i begynnelsen av januar, viser tallene fra The COVID Tracking Project.

Gir effektiv beskyttelse

Vaksinen utvikles av Janssen Vaccines, som er et datterselskap av Johnson & Johnson. Det er en såkalt vektorvaksine (ikke reproduserende). Det betyr at den ikke inneholder covid-19-virus, men en annen type virus der man har satt inn deler av arvestoffet fra covid-19.

Viruset kan ikke formere seg i kroppen. Viruset kommer seg inn i cellene i kroppen og får dem til å produsere spikeproteinet til covid-19-viruset. Kroppen oppfatter proteinet som fremmed og lager antistoffer som også fungerer mot koronaviruset.

Det trengs kun én dose av vaksinen og den gir effektiv beskyttelse mot korona, påpeker FDA. Den gir om lag 67 prosent beskyttelse mot moderat og alvorlig koronavirussykdom i 14 dager etter vaksinasjonen.

I tillegg kan vaksinen oppbevares i kjøleskapstemperatur i opp til tre måneder. Det gjør det enklere å distribuere den.

Den mest vanlige bivirkningen av vaksinen er smerte ved stikkstedet og svimmelhet som kan vare i en til to dager, skriver FDA.

Myndighetene frykter skepsis

Vaksinen har vist seg 72 prosent effektiv i kliniske tester i USA, et tall som har fått forskere og eksperter til å juble. Det er likevel ikke 95 prosent som Modernas og Pfizer-Biontechs vaksine har oppnådd, bemerker New York Times.

Det gjør at amerikanske myndigheter er bekymret for at folk vil se på den nye vaksinen som et dårligere valg, skriver avisen.

Johnson & Johnson har like fullt vist seg å være 85 prosent effektiv for å hindre alvorlige tilfeller av covid-19 og 100 prosent effektiv mot sykehusinnleggelse og død som følge av virussykdommen.

– Ikke heng dere for mye opp i tallene, for dette er en veldig god vaksine, og vi trenger så mange gode vaksiner som mulig, sa USAs øverste smittevernsjef Anthony Fauci i et intervju lørdag.

– Heller enn å se på forskjellen mellom 94 og 72, aksepter at vi nå har tre svært effektive vaksiner, oppfordrer Fauci.

Venter på godkjenning i EU

Søndag skal en gruppe rådgivere diskutere om det er ulike grupper som bør prioriteres for vaksinen. Det er råd som helsemyndighetene har ventet på i påvente av godkjenningen fra FDA.

Johnson & Johnson søkte om godkjenning for sin vaksine i Europa den 16. februar, og det er ventet at EUs legemiddeltilsyn EMA tar en avgjørelse i mars.

EU har en avtale om å kjøpe 200 millioner doser av denne vaksinen, med en opsjon på ytterligere 200 millioner. Dosene fordeles etter befolkning og Norge vi få rundt 1.2 prosent, skriver VG.

Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström har tidligere sagt til avisen at Norge kan få rundt 700.000 Johnson & Johnson-doser i andre kvartal – altså fra april – hvis vaksinen godkjennes.

(©NTB)