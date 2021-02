Israel vil vaksinere palestinere med israelsk arbeidstillatelse

utenriks

Israel er det landet som har klart å vaksinere flest av sine borgere så langt i den internasjonale vaksinasjonskampanjen, men har fått kritikk for at palestinerne ikke er inkludert. Israel har vist til at det er de palestinske selvstyremyndighetenes ansvar.

Søndag varsler israelske myndigheter at palestinere med israelsk arbeidstillatelse vil få koronavaksinen i Israel. Dette gjelder palestinere fra Vestbredden.

Palestinske myndigheter har på sin side så vidt fått startet vaksineringen, etter å ha sikret seg 10.000 vaksinedoser fra Russland og 2.000 doser fra Israel.

(©NTB)