Donald Trump: – Jeg starter ikke et nytt parti

Trump taler søndag på den årlige konferansen til American Conservative Union (CPAC). Det er den første talen hans siden han gikk av som president og seinere ble frikjent i riksrettssaken mot ham.

Han ble møtt av taktfaste USA-rop da han entret scenen. Det er blitt spekulert i om Trump vil starte et nytt parti, ettersom flere republikanere har kritisert ham.

– Jeg starter ikke et nytt parti, det er fake news, sier Trump.

Trump hintet i talen igjen om at han kanskje kommer til å stille i presidentvalget i 2024.

– Vi kommer til å vinne

Trump gjentok at bevegelsen hans bare er i startgropen, og at den vil fortsette «sin fantastiske reise». Salen svarte med nye USA-rop.

– Vi er sterkere enn noensinne og vi kommer til å vinne, sier Trump.

Trump understreket at han ikke har noen grunn til å bryte med republikanerne, ettersom målinger viser at han er den mest populære skikkelsen i partiet.

Langet ut mot Biden

Trump passet også på å kritisere sin etterfølger Joe Biden.

– Ingen president i vår historie har hatt en dårligere første måned enn Joe Biden, sier Trump i sin første tale etter at han forlot Det hvite hus.

Vanlig kutyme i moderne tid har vært at en avgått president er forsiktig med å kritisere sin etterfølger. Barack Obama fikk kritikk fra høyresiden for at han brøt med det i sin kritikk av Trump.

Trump sa også at Biden har sørget for at en flom av ulovlige innvandrere kommer til USA.