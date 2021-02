Verdensbanken: Fattige land trenger milliarder til vaksinering og gjeldssletting

utenriks

Oppfordringen kom i et intervju med La Stampa rett før fredagens digitale G20-møte. Møtet er for landenes finansministre og sentralbanksjefer.

– Noen av landene opplever en sterk gjenreisning nå. Det kommer til å hjelpe alle andre, alle tjener på det, sier Verdensbankens toppsjef David Malpass til den italienske avisen.

– Men for at vi faktisk skal få en solid gjenreisning, trenger vi at veksten kommer fra fattige land, sier han og legger til at et viktig element for å få til dette er å sørge for at gjelden til fattige land blir bærekraftig.

– Det betyr at de må bli lavere. Dette er viktig, sånn at de kan bruke ressursene på utdanning, helse og klima, sier han.

Ifølge Malpass jobber Verdensbanken hardt med å få opp farten på vaksineringen i fattige land.

– Jeg håper vi har fått løfter om over 3 milliarder dollar til å finansiere vaksinering innen mars og april, sier han

Det er ikke ventet at det blir offentliggjort konkrete resultater etter fredagens G20-møte.

(©NTB)