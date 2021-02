USA nekter 76 saudiarabere innreise

utenriks

USAs utenriksminister Antony Blinken kunngjorde fredag at det umiddelbart innføres visumrestriksjoner for 76 saudiarabere for å hedre Khashoggi, som ble drept i Istanbul for snart to og et halvt år siden.

– Vi har gjort det absolutt klart at Saudi-Arabias angrep på aktivister, dissidenter og journalister må ta slutt. De vil ikke bli tolerert av USA, sier Blinken.

Straffetiltakene er rettet både mot medlemmer av en saudiarabisk eliteenhet og tidligere etterretningsoffiserer som antas å ha vært involvert i drapet.

Det amerikanske finansdepartementet opplyser at sanksjonene blant annet er rettet mot den tidligere etterretningstoppen Ahmad Hassan Mohamed al Asiri, mannen som er utpekt som hovedmannen under drapet på den saudiarabiske journalisten.

Departementet oppgir også at det vil blokkere verdipapirer og kriminalisere transaksjoner med eliteenheten som knyttes til drapet, og som rapporterer direkte til kronprins Mohammed bin Salman.

Beskjeden kom straks etter at USA fredag offentliggjorde en nedgradert etterretningsrapport der Saudi-Arabias kronprins blir utpekt som mannen som beordret drapet på Khashoggi.

Ifølge Blinken vil USA også nekte innreise for alle utlendinger som er engasjert i aktiviteter som truer dissidenter utenfor amerikansk jord. Det gjelder også de som trakasserer journalister og deres familier, understreker han. Tiltaket har fått navnet «Khashoggi-forbudet».

(©NTB)