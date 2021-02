FN: Klimaløfter fra land ligger veldig langt fra Paris-mål

utenriks

Rundt 75 land samt EU har meldt inn nye nasjonale løfter de siste månedene, men FN sier at landene er langt fra det som er nødvendig for å unngå katastrofal global oppvarming.

Patricia Espinosa, leder for FNs klimakonvensjon, sier det er utrolig at land ikke er mer handlekraftige i møte med en krise «som til slutt kan ende menneskelig liv på denne planeten».

– Til tross for alle studier, alle rapporter og klare advarsler fra forskere over hele verden, så har mange nasjoner fortsatt en tilnærming der de fortsetter som vanlig, sier Espinosa.

Økte ambisjoner

I Parisavtalen fra 2015 forpliktet nasjoner seg til å jobbe for å begrense den globale temperaturøkningen til godt under 2 grader. For å oppnå dette, og for å sikte seg inn på et tryggere mål på 1,5 grader, har nasjoner lovet å kutte utslipp og gi støtte til de mest klimautsatte landene.

Som en del av Parisavtalen har landene også forpliktet seg til å revidere sine nasjonale klimamål (NDC) med fem års mellomrom. Hensikten er at landene skal vise økende ambisjoner for klimahandling. Den første fristen gikk ut i fjor.

Mange av landene som er ansvarlige for den største andelen av utslipp, som Kina, USA og Japan, har ikke meldt inn større ambisjoner innenfor fristen.

Mindre enn 1 prosent

Utslipp må være rundt 45 prosent lavere innen 2030 sammenlignet med 2010-nivåer for å nå 1,5 gradersmålet, ifølge FNs klimapanel.

FN opplyser fredag at den kombinerte effekten av klimakuttene som er meldt inn av landene, vil utgjøre mindre enn 1 prosent fall i utslipp i løpet av samme tidsperiode.

FNs generalsekretær António Guterres sier i en uttalelse fredag at gjennomgangen er et rødt varsel for planeten og at beslutningstakere må følge opp løftene sine.

Så langt ligger jordkloden på litt over 1 graders temperaturøkning. Kraftigere og mer ødeleggende værfenomener de siste årene, som tørker, skogbranner og orkaner, knyttes til den globale oppvarmingen og økende havnivåer.

(©NTB)