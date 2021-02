Region i Nord-Italia trygler om flere vaksiner

utenriks

Lombardia var for ett år siden området der det europeiske koronautbruddet startet. Nå er smitten igjen kraftig oppadgående, blant annet som følge av flere utbrudd med den mer smittsomme muterte virusvarianten som først ble påvist i Storbritannia.

Brescia har rundt 1,2 millioner innbyggere, og har i løpet av februar opplevd at antall nye smittetilfeller har gått fra rundt 400–500 per dag til 901 tilfeller onsdag denne uken. Også antall koronainnleggelser på sykehusene stiger kraftig.

Regionens guvernør Attilio Fontanta sier at han torsdag ringte landets helseminister og ga beskjed om at det trengs øyeblikkelige leveranser av vaksiner.

Lombardia er Italias mest folkerike region, med Milano som største by. Brescia ligger øst for Milano og er regionens nest største by.

Regionen har iverksatt nye restriksjoner og endret vaksinestrategi slik at alle tilgjengelige vaksiner brukes i Brescia og byer i Bergamo. Målet er å vaksinere så mange som mulig så fort som mulig i de hardest rammede områdene.

