Syrer dømt for krigsforbrytelser av tysk domstol

Den tidligere obersten Eyad al-Gharib ble dømt til fire og et halvt års fengsel for å ha vært delaktig i forbrytelser mot menneskeheten. Han var tiltalt for å ha bidratt til at demonstranter som protesterte mot regimet til Bashir al-Assad i 2011, ble torturert, melder Al Jazeera.

Dommen bygger på det folkerettslige prinsippet om universaljurisdiksjon, som lar stater etterforske og dømme personer for alvorlige forbrytelser, som tortur og folkemord, selv om de har funnet sted i andre land.

Tyskland har også tatt ut tiltale mot Anwar Raslan for drap på 60 personer og tortur av rundt 4.000 andre i Syria.

