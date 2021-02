Danmark starter gjenåpningen 1. mars

utenriks

Statsminister Mette Fredriksen og Socialdemokratiet ble onsdag enige med SF, De Radikale og Enhedslisten om at tiden er inne for å lempe på koronarestriksjonene.

De nåværende tiltakene utløper denne uka, og lettelsene vil derfor skje fra 1. mars.

Ifølge justisminister Nick Hækkerup får de fleste butikkene gjenåpne, og det samme gjelder idretts- og kulturaktiviteter utendørs.

Det innføres imidlertid en grense på 25 personer for idrettsaktiviteter utendørs, opplyser han.

Ifølge SFs leder Pia Olsen Dyhr får alle videregående skoler og høgskoler gjenåpne fra midten av mars – vel å merke dersom smitten fortsatt er lav.

Enhedslisten skulle gjerne ha åpnet mer opp, men forstår at det er nødvendig å holde igjen.

– VI ville gjerne åpne mer, men blir nødt til å ta hensyn til at smitten ikke blusser voldsomt opp og risikoen for at helsevesenet blir overbelastet, tvitrer partiets talsperson Mai Villadsen.

