Reuters: AstraZeneca kan bare levere halvparten av vaksinene som var lovet til EU

utenriks

En EU-tjenestemann opplyser til Reuters at den britiske vaksineprodusenten hadde forpliktet seg til å levere 180 millioner doser til EU i andre kvartal, men at leveransen kun blir halvparten av dette.

AstraZeneca hadde også problemer i første kvartal, og ligger an til å levere halvparten av dosene som var bestilt. Dette rammer også Norge.

– Fordi vi jobber utrolig hardt med å øke produksjonen av våre forsyningslinjer i EU, og gjør alt for å utnytte våre globale forsyningslinjer, håper vi at vi kan levere et antall som er nærmere avtalen, sier en talsmann for AstraZeneca, som ikke vil oppgi konkrete tall.

Kontrakten ble lekket

EU-kommisjonen, som forhandler med vaksineprodusentene, vil ikke kommentere tallene til Reuters.

Selve kontrakten med AstraZeneca ble lekket forrige uke. Der kom det fram at selskapet lovet å levere 90 millioner doser i første kvartal, og 180 millioner i andre kvartal.

Ifølge Reuters ligger det an til at leveransen i første kvartal blir på rundt 40 millioner doser, og under 90 millioner i andre kvartal.

EUs vaksinestrategi har fått hard kritikk. Også leveransen av vaksinene fra Pfizer/Biontech og Moderna har vært forsinket til de europeiske landene, som har valgt å bestille vaksiner samlet.

Færre til Norge også

Mandag ble det kjent at AstraZeneca ikke klarer å levere så mange vaksiner til Norge som lovet i uke 8. Antallet doser som forventes til Norge i uke 8 ble søndag kveld endret fra 65.565 doser til 40.800.

Helseminister Bent Høie forsvarte forrige uke Norges valg om å kjøpe vaksiner sammen med EU, og sa at Norge ikke hadde forutsetninger for å inngå egne avtaler med produsentene.

– Våre vurderinger på det tidspunktet var at det ikke ville være mulig, sa Høie og viste til sonderingene de hadde i vaksinemarkedet i fjor sommer.

(©NTB)