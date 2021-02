Solberg deltar på klimamøte i Sikkerhetsrådet

utenriks

Storbritannias statsminister Boris Johnson skal lede møtet, der også flere andre stats- og regjeringssjefer og FNs generalsekretær António Guterres ventes å delta.

Møtet er det første der Solberg taler etter at Norge ble medlem av Sikkerhetsrådet ved årsskiftet. Risikoen for konflikt, økt behov for fredsbevarende styrker og støtte til land som rammes hardt av klimaendringene, står på dagsordenen.

Sikkerhetsrådets medlemmer er imidlertid splittet i synet på hvilken rolle rådet skal spille i kampen mot klimaendringer og de sikkerhetsmessige utfordringer de kan innebære.

Norge er blant landene som fastholder at Sikkerhetsrådet må spille en sentral rolle for å hindre at tørke og mangel på mat og vann forårsaket av global oppvarming, fører til voldelige konflikter.

Kina og Russland, som begge er faste medlemmer og har vetorett i Sikkerhetsrådet, mener følgene av klimaendringer først og fremst bør håndteres av andre deler av FN-systemet, som hovedforsamlingen og FNs økonomiske og sosiale råd (Ecosoc).

