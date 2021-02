Koronapandemien har kostet en halv million mennesker livet i USA

utenriks

Den dystre milepælen ble nådd bare rundt en måned etter at det ble registrert 400.000 koronarelaterte dødsfall.

Antall smittetilfeller er nå nedadgående, mens antall dødsfall fortsetter å stige.

President Joe Biden skulle mandag lede en lysseremoni og ett minutts stillhet for alle ofrene for pandemien. I tillegg skal det flagges på halv stang ved alle føderale bygninger, noe som vil vare i fem dager.

Til tross for at massevaksineringen er i gang, anslås det at ytterligere 90.000 mennesker kommer til å dø som følge av koronaviruset innen 1. juni, ifølge University of Washington.

Men tross den dystre milepælen er det optimisme å spore hos flere eksperter.

– Jeg kan ta feil, men jeg tror ikke vi kommer til å se en stor fjerde bølge, sa vaksineekspert Paul Offit ved barnesykehuset i Philadelphia.

– Jeg tror vi har sett det verste nå, la han til.

Nasjonale tall viser at smittespredningen nå har falt til det nivået som ble registrert i oktober. I California blir det i snitt meldt om 7.000 nye daglige tilfeller, sammenlignet med 45.000 i vinter.

USAs øverste smittevernsjef Anthony Fauci sier at det ikke har skjedd noe lignende siden influensapandemien i 1918.

Han kaller milepælen for historisk og grusom.

