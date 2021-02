England staker ut kursen mot gjenåpning

utenriks

– I dag legger jeg fram et veikart som skal ta oss forsiktig ut av nedstengingen, sier statsminister Boris Johnson i en pressemelding om det han skal si i Parlamentet mandag. Det første store steget blir å åpne landets skoler 8. mars.

– Vår prioritet har hele tiden vært å få barna tilbake på skolen, som vi vet er avgjørende for utdanningen og for deres psykiske og fysiske velvære, heter det i statsministerens tekst.

Får treffes utendørs

Lærernes fagforeninger er negative til at alle elevene skal komme tilbake samme dag, men gjenåpningen 8. mars støttes av opposisjonen.

– Vi vil alle at dette blir den siste nedstengingen, så vi må gjøre dette gradvis, så vi ikke ender opp der vi startet om bare noen uker eller måneder, sier Labour-leder Keir Starmer.

8. mars kan også beboere på alders- og sykehjem få én venn eller slektning på besøk innendørs, og det er ventet at det blir tillatt for andre å møte én person utendørs, skriver Sky News.

Lettelsene kommer nesten et år etter at Johnson første gang ga innbyggerne beskjed om å holde seg hjemme for å stanse spredningen av koronaviruset.

Breddeidrett til påske

Tre uker etter at skolene åpner – første mandag i skolenes påskeferie – kan inntil seks personer eller to husstander møtes utendørs. Da åpner også tennisbaner, golfbaner og andre utendørs idrettsanlegg. Samtidig kan barne- og breddeidretten sette i gang igjen.

De som vil se idrett, for eksempel toppkamper i fotball, må derimot smøre seg med tålmodighet en stund til. Det samme må landets handelsstand og pubverter, som ikke får åpne som normalt ennå.

Statsministeren sier lettelsene skal innføres samtidig over hele England, mens det tidligere har vært regionale forskjeller i tiltakene. Han sier også at videre fremdrift i gjenåpningen blant annet vil avhenge av utviklingen for de ulike virusvariantene.

Selvstyremyndighetene i Skottland og Wales lar noen av de yngste elevene begynne på skolen igjen allerede denne uken. I Nord-Irland får de yngste elevene komme tilbake 8. mars, mens den generelle nedstengingen er forlenget til 1. april.

En tredel vaksinert

Storbritannia er hardt rammet av pandemien, med over 120.000 dødsfall. Antall smittetilfeller er på vei ned, og tidlige resultater tyder på at vaksinen reduserer antall alvorlige sykdomstilfeller.

Over 17 millioner mennesker – en tredel av alle voksne briter – har fått den første vaksinedosen. Regjeringen har som mål at alle over 50 skal ha fått tilbud om vaksine innen midten av april. Innen utgangen av juli skal alle voksne ha fått tilbudet.

