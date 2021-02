Bidens justisministerkandidat lover å bekjempe høyreekstremisme

utenriks

Merrick Garland er nominert som justisminister av president Joe Biden, men må først godkjennes i Kongressen. Mandag stilte han til høring for å svare på spørsmål fra de folkevalgte.

Her argumenterte han for at høyreekstremismen som finnes i USA i dag, er verre enn i 1995, da han etterforsket bombeangrepet mot en føderal bygning i Oklahoma City. Angrepet tok 168 liv.

Han mener også at det er en direkte kobling mellom angrepet for 25 år siden og Trump-tilhengernes storming av Kongressen 6. januar.

– Dette var det verste angrepet mot den demokratiske prosessen som jeg har opplevd, og ett som jeg aldri forventet å oppleve i mitt liv. Vi står overfor en farligere periode enn det vi gjorde i Oklahoma City på det tidspunktet, sa han.

– Jeg kan forsikre dere om at dette vil være min fremste prioritet og min første brifing, sa han til justiskomiteen.

Han ble også spurt om han kommer til å etterforske lederne og medhjelperne bak angrepet.

– Vi vil forfølge disse sporene uansett hvor de fører oss hen, sa han.

Garland har arbeidet som dommer i 24 år og var før det embetsmann i justisdepartementet.

Mens Barack Obama var president, ble Garland nominert til høyesterettsdommer, men utnevnelsen ble blokkert av republikanerne i nesten ett år. Da Trump ble president, utnevnte han i stedet konservative Neil Gorsuch.

