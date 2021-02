Uro i gatene for fjerde kveld på rad i Spania

utenriks

Demonstrantene krever at den 32 år gamle og sterkt venstreorienterte rapperen Pablo Hasél, som ble hentet inn til soning tirsdag, blir løslatt.

Hasél, som egentlig heter Pablo Rivadulla, ble nylig dømt til ni måneders fengsel for å ha kalt tidligere kong Juan Carlos mafiaboss, glorifisert terrorisme og for å ha anklaget politiet for å ha torturert og drept demonstranter og migranter.

De største demonstrasjonene disse fire dagene har funnet sted i Catalonia, der rapperen selv kommer fra. I likhet med dagene i forveien kastet demonstranter fredag kveld flasker, stein, fyrverkeri og maling på politiet. Meldingene kom fra Barcelona og tre andre byer i regionen. Store søppelkonteinere ble påtent og brukes til å sperre gater, ifølge politiet, og ifølge lokale medier ble noen butikker i Barcelona plyndret.

Uroen fredag fant sted bare timer etter at statsminister Pedro Sánchez sa at all vold var uakseptabel.

Fredagens protester pågikk til like før midnatt.

