Skaperen av Wall Street-oksen er død

utenriks

Oksen er blitt selve symbolet på børsgaten i New York. Kunstneren døde natt til lørdag i sitt hjem i Vittoria sør på Sicilia. Di Modica hadde kreft, og tilstanden hans forverret seg de siste ukene, ifølge La Repubblicas nettutgave.

Han ble for alvor kjent da han uten tillatelse etterlot den nesten 5 meter lange og 3,2 tonn tunge skulpturen utenfor New York-børsen i desember 1989. Di Modica hadde finansiert den selv, noe som kostet rundt 350.000 dollar.

Det var børskrise på den tiden, og kunstneren selv sa senere at skulpturen var ment å symbolisere folkets styrke.

New York-børsen fikk oksen flyttet, men den fikk senere et permanent hjem i den lille Bowling Green-parken i nærheten. Den er nå en av de mest fotograferte turistattraksjonene i New York.

(©NTB)