Kim Kardashian og Kanye West skilles

utenriks

Kjendisparet har vært gift i sju år. Kim Kardashian ber om delt omsorg for deres fire barn, ifølge kjendisnettstedet, som skriver at det er et vennlig forhold mellom de to.

Ryktene om en skilsmisse har svirret i flere uker. Kanye West markerte seg blant annet under fjorårets valgkamp, der den profilerte hiphop-artisten stilte som presidentkandidat. Ifølge Billboard deltok han i valget i tolv delstater, men den store oppslutningen uteble.

West har også vekket oppsikt med sine utfall i sosiale medier, og for omkring et år siden skrev Kim Kardashian et Instagram-innlegg der hun sa at mannen hadde bipolar lidelse og ba publikum om å vise medfølelse og empati.

I september ble det også kjent at realityserien Keeping Up With The Kardashians legges ned etter 14 år og 20 sesonger.

(©NTB)