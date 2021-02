Hackere angriper militærjuntaen i Myanmar

utenriks

Dataangrepene har vært rettet mot myndighetenes offisielle sider og skjedde dagen etter at titusener demonstrerte mot kuppet, som avsatte regjeringen til landets valgte leder Aung San Suu Kyi.

Hackergruppen, som kaller seg Myanmar Hackers, angrep blant annet nettsidene til landets sentralbank, informasjonssidene til hæren, rikskringkasteren MRTV, havnevesenet og mat- og legemiddeltilsynet.

– Vi kjemper for rettferdighet i Myanmar, skriver gruppen på sin facebookside.

Samtidig fortsetter juntaen å slå ned på protester med soldater og internettnedstenging.

Hacktivisme

Cybersikkerhetsekspert Matt Warren fra RMIT-universitetet i Australia tror angrepet handler om å få oppmerksomhet rundt situasjonen.

– Den typen angrep de gjennomfører er tjenestenektangrep og ramponering av nettsider, og kalles «hacktivisme», sier han.

– Konsekvensene er trolig begrenset, men de bidrar til å skape bevissthet, legger han til.

Nettet i Myanmar var natt til torsdag nesten nedstengt for fjerde natt på rad, ifølge overvåkingstjenesten NetBlocks, som følger med på internettbruk i hele verden.

– Dette er en fare for folks sikkerhet og bidrar til forvirring, frykt og uro i vanskelige tider, tvitret tjenesten.

Sperret for soldater

Torsdag fortsatte demonstrasjonene over store deler av landet. I Myanmars største by, Yangon, blokkerte bilister gatene for å hindre soldater fra å kunne komme seg rundt. Mange hadde åpnet panserne på bilene sine og latet som om de hadde motortrøbbel.

– Ikke dra på jobb, slutt deg til bevegelsen for sivil ulydighet, ropte demonstranter.

Også i landets nest største by, Mandalay, hadde tusenvis møtt fram for å demonstrere. Situasjonen ble spent da politiet og soldater dukket opp for å bryte opp protestene.

En helsearbeider opplyste til AFP at det ble åpnet ild mot demonstrantene, men det er ikke klart om det ble skutt med skarp ammunisjon eller gummikuler. Én person ble skadd i sammenstøtene.

Pågriper embetspersoner

Flere ansatte i departementene er også blitt pågrepet for å ha protestert mot juntaen. Blant dem er elleve ansatte i utenriksdepartementet, ifølge en kollega.

En politimann som ba om å være anonym, har informert AFP om at rundt 50 offentlige tjenestepersoner fra flere departement er pågrepet i løpet av de siste fire dagene.

Det er også utstedt arrestordre på flere populære skuespillere, regissører og en sanger for å ha oppfordret til sivil ulydighet og protest, ifølge kringkasteren MRTV.

