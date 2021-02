Tyskland fikk medhold i EMD for gransking av luftangrep i Afghanistan

utenriks

Rundt 100 personer ble drept i et amerikansk flyangrep som fant sted etter at afghanske opprørere stakk av med to tankbiler med drivstoff.

Den tyske offiseren Georg Klein, som ba om flystøtte, trodde tankbilene skulle brukes til et angrep, og at personene som befant seg i nærheten av bilene var talibankrigere.

Dette viste seg å være galt, da det hovedsakelig var snakk om sivile som forsøkte å sikre seg drivstoff.

Tyske påtalemyndigheter har etterforsket Klein, men konkluderte med at han ikke handlet feil.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg ga tirsdag tyske myndigheter medhold i at saken ble gransket i tilstrekkelig grad.

