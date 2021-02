utenriks

Israel er et av landene i verden med høyest andel vaksinerte så langt. Over 44 prosent av israelske borgere har fått første dose.

Men tempoet er gått noe ned i februar, med litt over 106.000 doser satt per dag. I januar var tallet over 127.000.

Statsminister Benjamin Netanyahu sa i forrige uke hva han mener er hovedproblemet: – Falske nyheter og overtroiske og noen ganger ondsinnede oppfatninger som plantes i befolkningen og på internett.

(©NTB)