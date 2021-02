USA anker avslaget om Assange-utlevering

utenriks

Det amerikanske justisdepartementet hadde frist til fredag til å komme med innvendinger mot domsavgjørelsen 4. januar. Den britiske domstolen slo da fast at Assange lider av alvorlige mentale helseplager og at faren for selvmord er stor dersom han utleveres til USA.

– Ja, vi har anket saken og fortsetter å forfølge en utlevering, sier talsperson Marc Raimondi i departementet til nyhetsbyrået AFP.

USA vil stille ham for retten for spionasje og datainnbrudd etter lekkasjen av tusenvis av hemmeligstemplede amerikanske dokumenter for ti år siden. Tiltalebeslutningen på 18 punkter kan gi den 49 år gamle australieren en dom på opptil 175 år hvis han blir kjent skyldig.

Etter at den britiske domstolens avgjørelse, som ikke stilte spørsmål ved det juridiske grunnlaget for den amerikanske utleveringsforespørselen, ville Donald Trumps administrasjons anke.

Bidens holdning har ikke vært tydelig, og han er blitt presset av rettighetsgrupper til å droppe saken.

Etter at WikiLeaks begynte å publisere hemmeligstemplede dokumenter i 2009, nektet daværende president Barack Obama å forfølge saken. Biden var visepresident i Obamas presidentperiode.

(©NTB)