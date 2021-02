Trump lover at bevegelsen hans vil kjempe videre

utenriks

Trump, som er blitt fratatt sine sosiale medier, har sendt ut en skriftlig uttalelse. Der kaller han riksrettssaken «et nytt kapittel i den største heksejakten i historien».

– Ingen president har måttet gå gjennom noe som dette, og det fortsetter fordi våre motstandere ikke kan glemme de nesten 75 millioner som stemte på oss for bare noen få måneder siden, skriver Trump.

– Vår historiske, patriotiske og vakre bevegelse for å gjøre USA storslått igjen, har bare begynt. I månedene framover har jeg mye å dele med dere, og jeg ser fram til å fortsette vår reise for å oppnå amerikansk storhet for hele vårt folk. Det har aldri vært noe som dette, skriver Trump.