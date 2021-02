Senatet dropper vitner – sluttprosedyrer i gang

utenriks

Det skapte stor oppstand i salen da senatorene lørdag vedtok å høre kongresskvinnen Jaime Herrera Beutler som vitne i riksrettssaken i stedet for å gå løs på sluttprosedyrene.

Etter intense forhandlinger på bakrommet, snudde Senatet. Republikanerne, Demokratene og Trumps forsvarsteam ble i stedet enig om å ta Herrera Beutlers offentlige uttalelse inn som bevis i saken. Her forteller hun om en telefonsamtale mellom Trump og kongresstoppen Kevin McCarthy under kongresstormingen

Beutlers uttalelse, der hun sier at presidenten sa til McCarthy at opprørerne brydde seg mer om valget enn republikaneren, som fryktet for sin egen sikkerhet, ble deretter lest opp før sluttprosedyrene startet.