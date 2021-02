Riksrettsdag avsluttet med tildeling av æresmedalje

utenriks

Senatets demokratiske leder Chuck Schumer sa på tampen av dagen, der Trumps forsvarere har lagt fram sin prosedyre og senatorene har fått stille spørsmål, at han vil be Senatet om å tildele Goodman en æresmedalje. Det stemte Senatet enstemmig for.

Goodman er blitt hyllet for sin heltemodige innsats da Trump-tilhengere stormet Kongressen 6. januar. Videoklipp lagt fram i riksrettssaken viser at Goodman tiltrekker seg inntrengere, for å styre dem bort fra politikerne. Han var fredag til stede i Senatets kammer og fikk stående applaus fra senatorene, melder CNN.

– Her i denne rettssaken har vi sett nye videoer som viser hans mot, evne til å tenke klart midt i kaoset og hans vilje til selv å gjøre seg til et mål for mobben slik at andre kunne komme i sikkerhet, sa Schumer.

Han la til at æresmedaljen går til alle i Capitol-politiet som jobber for å beskytte de folkevalgte, ifølge BBC.

