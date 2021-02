AP: McConnell vil frikjenne Trump

utenriks

Det har vært knyttet svært stor spenning til hva McConnell vil stemme når senatorene holder avstemning om skyldspørsmålet i riksrettssaken.

Trump er tiltalt for å ha oppildnet til opprør da Kongressen ble stormet i Washington 6. januar.

Mange har forventet at McConnell, som er mindretallsleder i Senatet, vil støtte en frikjennelse, men han har hittil holdt kortene tett til brystet.

Sjelden har McConnell gitt så få signaler før en så viktig avstemning, skriver nyhetsbyrået AP.

Avstemning ventes lørdag

Også flere andre amerikanske medier melder lørdag at McConnell har sendt en epost til republikanske senatorer om sine planer om å stemme for frikjennelse.

Avstemningen er ventet å bli holdt allerede lørdag kveld norsk tid etter en svært kort riksrettssak som startet for alvor tirsdag. De 50 demokratene i Senatet trenger å få 17 republikanere over på sin side for å få Trump dømt. Lenge før McConnell lettet på sløret, ble det ansett som svært lite sannsynlig med en fellende dom.

Opprørt

McConnells stemme er ventet å påvirke partiets utsikter i kommende valg både på kort og lang sikt, og det vil ha mye å si både for Trumps og McConnells ettermæle.

McConnell har gitt tydelig uttrykk for at han er opprørt etter stormingen av Kongressen, men samtidig forsøker han å holde Det republikanske partiet sammen, påpeker John Feehery, som tidligere har arbeidet som rådgiver for republikanerne i Kongressen.

McConnell fyller 79 år i mars og har ikke noe gjenvalg å tenke på før om knapt seks år.

74 millioner velgere

Hvis McConnell hadde stemt for at Trump er skyldig, kunne det gitt tvilende republikanere en grunn til å gjøre det samme, mener analytikere. Og selv om det ikke ville vært nok til å få Trump dømt, ville det blitt stående igjen i historiebøkene at det i begge partier var støtte for å dømme ekspresidenten.

Samtidig ville det ført til rasende reaksjoner blant de 74 millioner velgerne som støttet Trump under valget i november. Selv om han tapte valget, har ingen tidligere republikansk presidentkandidat fått så mange stemmer.