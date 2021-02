Dansk sikkerhetspoliti: Vi har funnet våpen og ingredienser til å lage en bombe

utenriks

13 personer er pågrepet og varetektsfengslet i Danmark i forbindelse med saken. Ytterligere en person er pågrepet i Tyskland.

Under en pressekonferanse fredag opplyste dansk politi at det er mistanke om at flere personer har forberedt et terrorangrep i Danmark eller Tyskland.

Sju av personene er siktet for å ha brutt den danske terrorloven, blant annet ved at de skal ha skaffet seg ingredienser for å lage sprengstoff, samt våpen.

Ytterligere seks personer ble framstilt for varetektsfengsling torsdag, men foreløpig vil politiet ikke si hva de er siktet for, kun at de har forbindelse med de sju andre.

Politiet bekrefter også at det er funnet et IS-flagg, noe som gjør at de tror de pågrepne er inspirert av ytterliggående islamisme.

(©NTB)