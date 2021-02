40 prosent økning i dødsfall i Afrika

utenriks

– Over 22.300 dødsfall ble rapportert i Afrika de siste fire ukene, mot 16.000 i de 28 dagene i forveien, heter det i en uttalelse fra Afrika-kontoret til Verdens helseorganisasjon (WHO), som holder til i Brazzaville.

De første koronatilfellene i Afrika ble oppdaget i februar 2020. Mer enn 3,7 millioner tilfeller er blitt registrert, med 96.000 totale dødsfall. Det ventes at kontinentet passerer 100.000 døde i løpet av de nærmeste dagene. WHO er også redde for at kontinentets ulike helsesystemer begynner å nærme seg bristepunktet.

