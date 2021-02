Demokratene trekker fram tre Trump-slagord i riksrettssaken

utenriks

– Hvem samlet mobben? Hvem oppfordret mobben? Hvem var det som oppildnet mobben? Dere vet like godt som meg at det var presidenten, sa Neguse da han holdt sitt innlegg i riksrettssaken mot Donald Trump.

Demokraten trakk fram slagordene «Stop The Lie», «Stop the Steal» og «Fight Like Hell to Stop the Steal» som fraser senatorene må huske.

– Dette er saken: Presidentens ord, som du vil se i talen 6. januar, hadde en spesiell mening for folkemengden, sa Neguse.

– Jeg ber dere vennligst om å huske disse tre frasene når dere vurderer dagens beviser, sa han.

Riksrettssaken mot Trump, som er tiltalt for å oppildne til opprør, startet mandag denne uken. Trump ble også stilt for riksrett vinteren 2020. Han ble da frikjent av det republikanske flertallet.

Trump hevder selv at prosessen er uansvarlig og rent politisk.

