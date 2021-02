Dubai vil holde åpent for turister tross økende smitte

utenriks

Dubai er blitt en tilfluktshavn for turister som vil slippe unna nedstengte hjemland. Særlig er det mange europeere som lokkes av sol og åpne restauranter.

Flyruten London-Dubai ble en av verdens mest trafikkerte før britiske myndigheter satte inn tiltak for å stanse trafikken, skriver CNN.

Den amerikanske TV-kanalen har tatt temperaturen på Dubai, og kan melde om et ferieland der ting på overflaten er som normalt, om enn med munnbind og håndsprit til.

Smittetallene har imidlertid økt kraftig siden november, og det registreres nå mer enn 4.000 smittetilfeller om dagen. Det er innført tiltak som skjenkestopp, men det meste holdes åpent som før. Emiratet vil ikke stenge grensene for turister.

Influensere i eksil

– Det er vår filosofi at vi må jobbe oss gjennom denne pandemien, sier Helal Saeed Al Marri, Dubais mektige turistsjef, til CNN.

– Hvis vi ber alle om å endre oppførselen sin totalt, er det usannsynlig at folk vil høre. Det vi gjør, er at vi ber folk endre oppførselen sin litt, lære seg å leve i den nye normalen. Folk omfavner det, sier han.

Flere nordiske turister har også rømt til Dubai, og her i Norge er det blitt stor debatt om signalet influensere som har gått i koronaeksil i Dubai sender ut til sine følgere.

I Danmark sier mer enn to av tre at de vil ha straff for folk som trosser myndighetenes råd om å unngå unødvendige reiser. 69,1 av de spurte i en Ritzau-måling vil ha straff for Dubai-turistene.

Den danske turisten Emma Mathilde beskriver det slik til CNN:

– Dubai er det eneste stedet du kan dra til, så alle drar hit. Det er sol, du kan spise ute og det gjør at folk blir rasende over at de må holde seg hjemme mens andre nyter livene sine.

– Viruset slipper inn

Helseeksperter i Dubai mener emiratet ville ha fått en andre smittebølge uansett om det var åpent for turister eller ikke.

Nesten alle som jobber i Dubai er gjestearbeidere. Mange av dem dro hjem til sine familier rundt nyttår.

– Mange land har nå en ny smitteøkning, og mange av dem har vært veldig strenge på grensene. Jeg tror at den eneste måten å komme oss ut av denne situasjonen på, er å ha smitteverntiltak og få vaksinene på plass. Å stenge dørene gjør at mennesker ikke slipper inn, men viruset kommer seg inn likevel, sier Ahmed Mohamed Abdelhameed, lege ved Medcare-sykehuset i Dubai.

