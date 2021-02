utenriks

Søndag viste de offisielle tallene at mer enn 12 millioner nå er vaksinert. Målet er at alle de mest sårbare, blant annet dem over alle som har fylt 70, og helsearbeidere, skal få vaksinen innen midten av februar.

Det dreier seg om rundt 15 millioner briter. Helsemyndighetene varsler at de ligger godt an til å nå det målet.

Planen er at alle over 50 år skal ha fått et vaksinestikk innen mai.

(©NTB)