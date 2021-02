Facebook midlertidig stengt i Myanmar

utenriks

Sent onsdag kveld sendte transport- og kommunikasjonsdepartementet i Myanmar ut en ordre til teleselskapene som opererer i landet, om å blokkere tilgangen til Facebook fram til midnatt 7. februar.

Torsdag morgen lokal tid bekreftet Facebook at ordren var trådt i kraft.

– Vi er klar over at Facebook er utilgjengelig for noen, sa en talsperson for selskapet til AFP.

– Vi oppfordrer myndighetene til å gjenopprette forbindelsen slik at folk i Myanmar kan kommunisere med familie og venner og få tilgang på viktig informasjon, sier talspersonen videre.

Telenor er blant operatørene i Myanmar. Selskapets nett ble stengt ned da militæret tok makten natt til mandag. Dagen etter meldte Telenor at tjenestene var gjenopprettet.

Det er uklart om Telenor er blant aktørene som onsdag kveld ble beordret til å stenge Facebook-tilgangen.

