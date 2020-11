Likvidert atomfysiker fulgt til graven i Iran

utenriks

Fakhrizadeh ble drept fredag i et attentat i Absard, rundt 70 kilometer øst for den iranske hovedstaden Teheran.

Det er ikke kjent hvem som sto bak, men ifølge iranske ledere og vestlige etterretningskilder tyder alt på at det var Israel.

Analytikere mener attentatet var et forsøk fra Israels statsminister Benjamin Netanyahu og avtroppende president Donald Trump på å sabotere president Joe Bidens uttalte målsetting om å gjenoppta dialogen med iranerne og bringe USA inn i atomavtalen igjen.

President Hassan Rouhani, som regnes som moderat, ønsker slik tilnærming, mens mer ytterliggående krefter i Iran vil kaste ut inspektørene fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) og trekke landet både fra atomavtalen og den internasjonale ikkespredningsavtalen.

Sendt på TV

Mandagens gravferd åpnet med at en den flaggdraperte kisten ble båret opp på et podium, der det ble lest høyt fra Koranen og sunget religiøse sanger som hyllet Fakhrizadeh.

Som følge av koronapandemien var seremonien lukket for offentligheten, men ble overført direkte på statlig TV.

Blant dem som var til stede var forsvarsminister Amir Hatami og lederen for den iranske Revolusjonsgarden, Hossein Salami.

Ledet atomprogram

Bak kisten sto et stort bilde av Fakhrizadeh, sammen med store portretter av Irans øverste leder Ali Khamenei og den tidligere lederen av Revolusjonsgarden, Qasem Soleimani. Han ble drept i et amerikansk attentat i Irak i januar.

Fakhrizadeh ledet tidlig på 2000-tallet et militært atomprogram i Iran, som ifølge IAEA ble avviklet i 2003. Enkelte har omtalt ham som det iranske atomvåpenprogrammets far.

Israel og USA hevder at Iran fortsatt har planer om å utvikle atomvåpen, noe landets ledelse avviser og IAEA gjennom utallige inspeksjoner ikke har funnet grunnlag for å hevde.

Før mandagens begravelse ble kisten med Fakhrizadeh tatt med til i sjiamuslimenes hellige byer Mashhad og Qom, samt til stedet der den islamske republikkens grunnlegger, ayatolla Ruholla Khomeini, ligger gravlagt i Tehran.

