NRKs «Folkeopplysningen» tapte Emmy-kampen

Australske «Old People's Home for 4 Year Olds» stakk av med prisen.

Serien undersøker hva som skjer når barnehagebarn tilbringer tid med eldre på et sykehjem.

Det var den omdiskuterte episoden «Make Lillestrøm great again» som sikret «Folkeopplysningen» nominasjonen til den prestisjetunge prisen.

I episoden prøver redaksjonen ut falske nyheter og valgomater i møte med elever på videregående skole i Lillestrøm.

Ytterligere to program var nominert i kategorien. Dette var brasilianske «Canta Comigo» og sesong 3 av thailandske «MasterChef».

Den amerikanske Emmy-prisen gis til fremragende TV-program fra hele verden. Den er én av de fire store kulturprisene som deles ut i USA. De andre er Oscar for film, Tony Awards for teater og Grammy for musikk.

Og selv om programleder Andreas Wahl mandag ikke kan feire en Emmy-pris, ble 37-åringen i helga kåret til årets vinner av «Skal vi danse».

