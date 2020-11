G20-landene lover rett og rimelig tilgang til koronavaksine for alle

utenriks

Toppmøtemedlemmene lover å ikke spare på innsatsen for å sikre rett og rimelig tilgang til vaksiner for alle, og alle medlemmene skrev under på en slutterklæring fra G20s to dager lange møte.

– Vi har mobilisert ressurser til å imøtekomme de umiddelbare finansielle behovene i global helse for å støtte forskning, utvikling, produksjon og distribusjon av en sikker og effektiv covid-19 diakonistikk, terapi og vaksine, står det i dokumentet.

Merkel bekymret for de fattige

Likevel har Ikke alle vært like overbevist over lovnadene til verdens største økonomier.

Selv om Angela Merkel hyllet slutterklæringen som en illustrasjon på «ånden til multilateral samarbeid», er den avtroppende tyske statsministeren bekymret for at en vaksineavtale for de fattigste landene ikke er på plass ennå.

Merkel peker på at det er de rike landene som allerede har kjøpt opp de fleste av vaksinedosene som snart skal ut i produksjon fra de store farmasøytselskapene.

– Vi vil nå snakke med Vaksinealliansen (Gavi) om når disse forhandlingene kan begynne, fordi jeg er bekymret for at det ikke allerede er gjort noe på området, sier Merkel om vaksineforhandlingene for de mindre ressurssterke landene i verden.

Stor samarbeidsvilje

G20-toppmøtet har denne helgen foregått via digitalt oppmøte med video, og med Saudi-Arabia som vertskap for første gang i historien.

Årets toppmøte var svært korona-sentrert i tematikken, og ble søndag avrundet med den nevnte felleserklæringen.

Flere av lederne i G20-landene uttrykte lørdag stor vilje til å samarbeide om forskning, produksjon og distribusjon av koronavaksinen for å bekjempe pandemien.

Vage løfter om gjeldslettelse

Store deler av møtet var viet til å diskutere de store finansielle og helsemessige implikasjonene koronaviruset har for verdenssamfunnet.

Det ble også gitt løfter til gjeldslettelse for de fattigste landene i verden, selv om detaljene rundt tiltakene er blitt kritisert for å være noe vage.

Det såkalte Debt Service Suspension Initiative (DSSI), som åpner for å utsette de fattigste landenes gjeldsforpliktelser som følge av koronapandemien, vil bli utvidet til 30. juni 2021, bekreftet sluttstillingen.

Mens FN er skuffet over at utsettelsen ikke strekker seg til slutten av neste år, sier organisasjonen Oxfam at tiden allerede holder på å renne ut for flere utviklingsland med høy gjeld.

En dråpe i havet

Frykten er at den økende gjeldskrisen i mange utviklingsland kan hemme deres evne til å vaksinere sin egen befolkning.

– Mens G20s reaksjon i april var rask og effektiv, mangler den nå en helt nødvendig øyeblikkelig handlekraft, advarer en talsperson fra Oxfam France, og peker på at land som Zambia og Bolivia begge nå sliter med å betjene gjelden sin.

For tiden har 46 av 73 kvalifiserte nasjoner dratt nytte av en suspensjon av rentebetalinger på 5,7 milliarder dollar.

Selv om Saudi-Arabias finansminister Mohammed al-Jadaan kalte tiltaket «et stort gjennombrudd», er det en dråpe i havet sammenlignet med de 11 billionene dollar G20-nasjonene har brukt for å bekjempe de økonomiske effektene av pandemien. Det tilsvarer drøyt 99.000 milliarder kroner.

Saudi-Arabia gir nå stafettpinnen videre til Italia, som skal lede toppmøtet i slutten av oktober 2021.

