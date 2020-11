Egypt avfeier kraftig internasjonal kritikk

utenriks

De tre jobber for Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) og ble pågrepet etter at de 3. november fikk besøk av flere vestlige ambassadører og andre diplomater, deriblant fra Norge, på EIPRs kontor i Kairo.

De tre er nå siktet for å ha sluttet seg til en terrorgruppe og for å ha spredd falske nyheter.

Talsmann for Egypts utenriksdepartement, Ahmed Hafez, anklaget i helgen kritikerne for å blande seg inn i landets indre anliggender. Han hevder også at det er trukket feil konklusjoner i pressen og på sosiale medier.

Norsk bekymring

Norge er blant dem som har uttrykt dyp bekymring over pågripelsene.

– Norge følger denne saken tett gjennom vår ambassade i Kairo og vi prioriterer den høyt. Norge tar saken opp med egyptiske myndigheter via flere kanaler, også i felles fremstøt med andre land som har møtt organisasjonen, skrev UDs statssekretær Audun Halvorsen i en epost til VG fredag.

Blant de pågrepne er EIPRs leder Gasser Abdel-Razek.

Biden-rådgiver reagerer

Også fra USA kommer det sterke reaksjoner.

– Å møte utenlandske diplomater er ikke en forbrytelser. Heller ikke å føre en fredelig kamp for menneskerettigheter, skriver utenrikspolitisk rådgiver for Joe Biden, Antony Blinken, på Twitter.

Tidligere presidentkandidat Bernie Sanders sier at pågripelsene er sjokkerende.

– Den påtroppende administrasjonen må gjøre det klart for Egypt og alle land at USA igjen vil støtte demokrati, ikke diktaturer, tvitrer han.

60.000 politiske fanger

Det anslås at det nå sitter om lag 60.000 politiske fanger i egyptiske fengsler, blant dem sekulære aktivister, journalister, advokater, akademikere, personer som støtter politisk islam.

De tre menneskerettsaktivistene, Mohamed Basheer, Karim Ennara and Gasser Abdel-Razek, er nå varetektsfengslet i 15 dager, og risikerer at fengslingen blir forlenget i opptil to år.

Fengslingene er et resultat av myndighetenes harde linje mot opposisjonelle og dissidenter etter at den tidligere forsvarssjefen Abdel Fattah al-Sisi kom til makten.

Samtidig ble Mohamed Mursi fra Det muslimske brorskapet, landets første folkevalgte president, avsatt og fengslet. Han døde senere under en rettssak etter å ha blitt nektet helsehjelp for kronisk sykdom.

(©NTB)